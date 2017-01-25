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Национальную библиотеку Удмуртии могут отремонтировать в ближайшие три года
Опубликована: Сегодня 09:11 Здание национальной библиотеки Удмуртии в Ижевске отремонтируют в ближайшие три год, со ссылкой на министра культуры и туризма региона Владимира Соловьева пишет информагентство Сусанин.
«Проектировщики обещают, что в начале февраля проект данного учреждения будет у нас на руках. Открывается возможность поучаствовать в изменениях в бюджет. Безусловно, это не текущий год, в лучшем случае 2018 – 2019 год. Нам очень хотелось сделать подарок нашим читателям к юбилею Национальной библиотеки в 2018 году. Через год 100 лет данному учреждению, но, к сожалению, в ближайшей перспективе такой возможности не будет», - рассказал Соловьев.
Ранее восстановить библиотеку собирались к юбилею Петра Чайковского в 2015 году. Напомним, что «Ленинку» закрыли еще в 2011 году. Намечались работы по кровле, замена электрики, вентиляции, лифтового хозяйства. Реконструкцию «заморозили» из-за недостаточного финансирования.
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