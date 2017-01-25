Сбитый поездом в Можге подросток оказался в больнице в состоянии средней тяжести

Опубликована: Сегодня 10:09

Сбитый поездом подросток в Можге госпитализирован с травмами средней тяжести.

15-летний школьник был в капюшоне и наушниках и не услышал сигнала локомотива. Поездная бригада применила экстренное торможение, но в итоге поезд по касательной ударил подростка.

У школьника повреждены ноги, позвоночник и голова. Состояние юноши врачами оценивается как средней тяжести.
 

Подростка г. Можги сбил поезд от ТНТ_Можга на Rutube.




Загрузка...
Теги
траур ГИБДД долг Сарапул терроризм Интернет погода Можга выборы ИжГТУ мода Украина свадьба Завьялово правительство инвалид ветеран Ижевск религия прокуратура убийство Россия Госсовет УР МЧС Голливуд преступление пенсия Новый год/Рождество ГЖД промышленность Игра здоровье физкультура наркотики сельское хозяйство Балезино Ува США футбол бизнес телевидение медицина полиция творчество Глазов видео СКП суд торговля безопасность Удмуртия финансы самолет Малая Пурга вода штраф дети ДТП праздник молодежь Александр Волков банк зоопарк Москва туризм лес армия алкоголь музыка Воткинск хоккей недвижимость занятость ремонт семья депутат МВД Ижавто животные школа оружие строительство бюджет кино рейтинг транспорт выставка пожар природа технологии образование звезда дороги Дмитрий Медведев СМИ Владимир Путин конкурс фестиваль биатлон ЖКХ
Все теги
Яндекс.Погода