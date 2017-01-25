Сбитый поездом в Можге подросток оказался в больнице в состоянии средней тяжести

Опубликована: Сегодня 10:09





Сбитый поездом подросток в Можге госпитализирован с травмами средней тяжести.15-летний школьник был в капюшоне и наушниках и не услышал сигнала локомотива. Поездная бригада применила экстренное торможение, но в итоге поезд по касательной ударил подростка.У школьника повреждены ноги, позвоночник и голова. Состояние юноши врачами оценивается как средней тяжести.

Подростка г. Можги сбил поезд от ТНТ_Можга на Rutube.