Убийцу девушки из Игры, закопанной на кладбище в Ижевске, заподозрили в подобном преступлении

Опубликована: Сегодня 10:51

фото: photosight.ru
Задержанного за убийство на кладбище девушки 28-летнего жителя Ижевска подозревают в еще одной страшной расправе над знакомым.

В ходе расследования уголовного дела по факту обнаруженного 20 января на Западном кладбище Ижевска тела 23-летней девушки была получена информация о причастности подозреваемого к еще одному убийству. Следователем совместно с оперативными сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия на Западном кладбище неподалеку от места захоронения девушки обнаружено закопанное в землю тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что обвиняемый в первой половине декабря 2016 года привез своего 28-летнего знакомого на кладбище, где нанес ему несколько ударов монтировкой по голове, от чего тот скончался, а затем захоронил его тело. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершения преступления, в том числе его мотивы. В рамках расследования проведен обыск в гараже знакомого обвиняемого, в ходе которого изъято предположительное орудие преступления – монтировка, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская, биологическая и криминалистическая экспертизы.

Напомним, ранее 28-летнего ижевчанина заподозрили в убийстве 23-летней девушки из Игры, которая пропала в ноябре 2016 года. Ее тело нашли в могиле на Западном кладбище Ижевска.
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