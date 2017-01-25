В 2016 году в Удмуртии построили 44 новые фермы

Опубликована: Сегодня 12:46

фото: dpchas.com.ua
В Удмуртии в 2016 году построили 44 новые фермы и еще 24 здания реконструировали. Как пишет ИА «Сусанин», об этом на пресс-конференции сообщил зампред республиканского правительства Сергей Токарев.

«Прошлый год стал успешным для агропромышленного комплекса, несмотря на трудности. Если в 2015 нас заливало, то в 2016 нас засушило. На первом этапе мы решили поддержать строительство животноводческих помещений. В итоге за 1,5 года мы по республике построили 44 новые фермы и 24 помещения мы реконструировали. Это 17 тыс. скотомест. Такого за последние 20 лет в Удмуртии не было», - рассказал Токарев.

По его словам, на данный момент везде, кроме Камбарского района, идет реконструкция зданий. «В 2017 году планируем построить еще примерно 100 помещений. Обязательное условие получения субсидий здесь, если вводишь объект, то нужно увеличивать поголовье фермы на 25%», - пояснил заместитель председателя правительства. Он также отметил, что в Удмуртии за год поголовье коров увеличилось на 1236 голов (114,9 тыс голов – Прим. ред.).



Загрузка...
Теги
ЖКХ Удмуртия алкоголь ГЖД траур видео Дмитрий Медведев преступление мода Владимир Путин кино оружие праздник Ува промышленность банк торговля занятость наркотики финансы безопасность Россия МЧС США транспорт Интернет свадьба Глазов армия творчество убийство ремонт биатлон СМИ Можга фестиваль Ижавто Балезино технологии штраф конкурс пожар природа Игра ИжГТУ Малая Пурга звезда ГИБДД пенсия рейтинг зоопарк Ижевск МВД телевидение бизнес СКП Украина хоккей строительство инвалид Новый год/Рождество медицина молодежь дети депутат самолет вода бюджет недвижимость религия выборы дороги физкультура погода Сарапул здоровье школа Голливуд животные правительство футбол долг суд полиция музыка Воткинск Александр Волков образование выставка терроризм прокуратура лес Госсовет УР Завьялово Москва туризм ДТП сельское хозяйство семья ветеран
Все теги
Яндекс.Погода