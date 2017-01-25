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Топором и бензопилой угрожал житель Удмуртии продавцу магазина
Опубликована: Сегодня 13:33 Случай, достойный стать частью триллера, произошел в одном из магазинов поселка Игра. Продавец торговой точки позвонила в дежурную часть отдела полиции и сообщила, что сожитель прямо на рабочем месте, размахивая топором и бензопилой, угрожает ей расправой.
Прибывший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны задержал находящегося в состоянии алкогольного опьянения 39-летнего местного жителя с инструментом и доставил в отдел полиции.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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