Топором и бензопилой угрожал житель Удмуртии продавцу магазина

Опубликована: Сегодня 13:33



фото: popgun.ru фото: popgun.ru

Прибывший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны задержал находящегося в состоянии алкогольного опьянения 39-летнего местного жителя с инструментом и доставил в отдел полиции.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».