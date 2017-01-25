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За долги на 1 млн рублей у жителя Ижевска изъяли «Toyota Camry»
Опубликована: Сегодня 14:25 За долги на общую сумму 1 млн рублей сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике изъяли у жителя Ижевска автомобиль «Toyota Camry». Мужчина не желал самостоятельно рассчитываться со строительной организацией и Ижевскими электрическими сетями, поэтому приставам пришлось прибегнуть к таким мерам. Кроме того, в рамках трех исполнительных производств был наложен арест на счета должника, вынесены постановления о запрете на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом и вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Судебные приставы-исполнители установили, что мужчина является собственником автомобилей «Volkswagen Transporter», «Toyota Land Cruiser» и «Toyota Camry». Последнюю из списка иномарку 2016 года выпуска, как раз имеющую примерную стоимость 1 млн рублей, изъяли при помощи эвакуатора.
«При погрузке «Toyota Camry» на эвакуатор, должник и его супруга пытались препятствовать ходу исполнительных действий, в результате в отношении обоих составлены протоколы по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо оплаты основного долга должнику придётся заплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга и услуги эвакуатора.
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