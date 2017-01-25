За долги на 1 млн рублей у жителя Ижевска изъяли «Toyota Camry»

Опубликована: Сегодня 14:25



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

Судебные приставы-исполнители установили, что мужчина является собственником автомобилей «Volkswagen Transporter», «Toyota Land Cruiser» и «Toyota Camry». Последнюю из списка иномарку 2016 года выпуска, как раз имеющую примерную стоимость 1 млн рублей, изъяли при помощи эвакуатора.«При погрузке «Toyota Camry» на эвакуатор, должник и его супруга пытались препятствовать ходу исполнительных действий, в результате в отношении обоих составлены протоколы по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов», - сообщили в пресс-службе ведомства.Помимо оплаты основного долга должнику придётся заплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга и услуги эвакуатора.