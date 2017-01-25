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Теперь мостом через Каму официально управляет банк ВТБ
Опубликована: Сегодня 15:28 «Региональной инвестиционной компанией», которая является концессионером строительства Камского моста в Удмуртии, теперь будет управлять банк ВТБ, сообщает ИА Сусанин.
На встрече с главой Удмуртии в среду, 25 января, заместитель президента банка - председателя правления банка Михаил Осеевский рассказал следующее:«На сегодняшний день нами согласован график проведения работ, определены те организации, которые будут завершать строительство, полностью обеспечено финансирование со стороны банка ВТБ. Суммы все определены в соглашениях, там осталось около одного млрд рублей. Компания «Мостострой-12" (генподрядчик строительства- прим. ред.) испытывает определенные финансовые сложности, поэтому в схеме работы они принимать участие больше не будут, генподрядчик у нас будет другой. Оперативное управление «РИК», как основной проектной компании, перешло к группе ВТБ, сейчас наши специалисты будут доводить этот объект.»
51% прибыли от эксплуатации моста будет получать концессионер. Ранее глава Удмуртии Александр Соловьев сообщал, что концессионер строительства моста намерен передать свою долю прибыли от эксплуатации объектов банку ВТБ. Это означает, что банк будет единственным получателем прибыли от моста в течение 49 лет.
Напомним, что в январе правительство Удмуртии утвердило тарифы проезда по мосту: это 340 рублей для легковых автомобилей и до 1528 рублей для трехосных грузовиков.
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