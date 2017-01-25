Сбежавшую без оплаты наряда невесту-мошенницу разыскивают в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:26



фото: decoclay-volga.ru фото: decoclay-volga.ru

Под видом покупательницы девушка пришла в магазин и стала примерять платья. Остановившись на одном из нарядов, она попросила сотрудницу салона позвать сестру, которая якобы сидела в это время в машине на улице. Как только продавец отвлеклась, мошенница в платье выбежала из магазина, села на заднее сиденье автомобиля и уехала в неизвестном направлении.По словам пресс-секретаря УМВД России по городу Ижевску Татьяны Кудрявцевой, продавец не запомнила ни марку, ни цвет машины. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».Если Вы знаете что-то об этом происшествии или были его свидетелем, просьба обратиться в отдел дознания отдела полиции №3 по Первомайскому району по телефону 8 (3412) 698-002.