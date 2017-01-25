В Ижевске будут судить одиннадцать сутенерш

Опубликована: Сегодня 17:19

фото: euforia.su
Наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет грозит участницам преступной группы, организовавшей занятие проституцией.

С 1 февраля 2012 года по 14 января 2016 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, организовали занятие проституцией другими лицами и содержали притоны для занятия проституцией по ул. Удмуртская, Пушкинская, Ворошилова под видом салонов по оказанию различных видов массажа, где мастера-массажистки неоднократно оказывали за денежное вознаграждение мужчинам сексуальные услуги под видом эротического массажа.

Уголовное дело по обвинению организованной преступной группы в составе 11 человек, возбужденное по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией) и ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд.
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