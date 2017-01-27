МЧС России по Удмуртии предупреждает о приближении сильных морозов

Опубликована: 25 Января 2017 г. 18:18

фото: sputnik.by
МЧС России по Удмуртии предупреждает жителей республики о сильных морозах и сообщает, что в ночь с 25 на 26 января на севере республики столбики термометров опустятся до -30, -32 градусов по Цельсию.

«Уважаемые жители и гости республики! По сведениям удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу ночью 25-26 января 2017 года по северу республики ожидается мороз -30, -32 градуса по Цельсию», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям Удмуртии:
1.Соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, топящиеся печи.
2.Ограничить использование электронагревательных приборов или установить их поочередное использование.
3.Не допускать перекала печей, не оставлять детей одних дома при топке печи.
4.Закончить топить печь за два часа до сна.
5.Водителям, соблюдать дистанцию на автодороге, не использовать открытый огонь при отогреве топливной системы и других узлов автомобиля.
6.Не находиться на морозе слишком долго, одеваться теплее, воздержаться от принятия спиртных напитков.



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