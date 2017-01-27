|
Патриотический кинотеатр предложил Ижевску министр культуры России вместо ТЮЗа
Опубликована: Сегодня 08:30 24 января в ходе встречи Владимира Мединского и Главы Удмуртии Александра Соловьева в Москве министр культуры России предложил вместо Театра юного зрителя построить в Ижевске патриотический кинотеатр.
Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев прокомментировал это предложение на пресс-конференции: "- Нам предлагается рассмотреть вариант киноконцертного зала. В ближайшие дни обсудим процесс пересмотра проекта ТЮЗа. Также, может быть, через военно-историческое общество мы найдем возможность софинансирования этого объекта в 2017 году, основное финансирование пойдет со стороны федерального центра."
Izhlife напоминает, что ТЮЗ было решено открыть во второй очереди реконструкции здания бывшего ДК «Ижмаш». Но денег на этот проект в бюджете Удмуртии так и не нашли.
Загрузка...