Патриотический кинотеатр предложил Ижевску министр культуры России вместо ТЮЗа

Опубликована: Сегодня 08:30

Фото: Википедия.
24 января в ходе встречи Владимира Мединского и Главы Удмуртии Александра Соловьева в Москве министр культуры России предложил вместо Театра юного зрителя построить в Ижевске патриотический кинотеатр.

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев прокомментировал это предложение на пресс-конференции: "- Нам предлагается рассмотреть вариант киноконцертного зала. В ближайшие дни обсудим процесс пересмотра проекта ТЮЗа. Также, может быть, через военно-историческое общество мы найдем возможность софинансирования этого объекта в 2017 году, основное финансирование пойдет со стороны федерального центра."

Izhlife напоминает, что ТЮЗ было решено открыть во второй очереди реконструкции здания бывшего ДК «Ижмаш». Но денег на этот проект в бюджете Удмуртии так и не нашли. 



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