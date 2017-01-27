5-летний мальчик, найденный в одной футболке на улице Толстого в Ижевске, здоров

Опубликована: Сегодня 10:03

23 января 2017 года на улице Л. Толстого в Ижевске прохожие обнаружили 5-летнего ребенка без верхней одежды.

Мальчика передали полиции и он был помещен в больницу, где после обследования выяснилось, что он здоров. Правоохранители установили личность мальчика и его родителей.

Сейчас в отношении 40-летней матери ребенка отделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 (по Индустриальному району) УМВД России по г. Ижевску составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Сегодня, 26 января 2017 года дело об административном правонарушении будет направлено в Комиссию по делам несовершеннолетних Администрации Индустриального района Ижевска для вынесения решения.



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