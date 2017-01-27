Сотрудник ГИБДД направил пистолет на водителя за отказ предоставить документы в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:01

Накануне, 25 января, в сети появилось видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции направляет на автолюбителя пистолет после того, как водитель отказался предоставить стражу порядка документы.

При этом, судя по словам сотрудника полиции, которые звучат в ролике, он считает, что водитель нарушил правила дорожного движения и нарушает закон, отказываясь предоставить документы.

Министр внутренних дел Удмуртской Республики Александр Первухин прокомментировал скандальное видео: «Видеосюжет подлежит детальному изучению. Я понимаю, что люди работают в тяжёлых условиях.» Об этом сообщает информагенство Сусанин.

Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс, комментаторы потребовали наказать стража порядка, остановившего автомобиль. 
Загрузка...
Теги
выборы физкультура образование творчество прокуратура безопасность молодежь СМИ сельское хозяйство музыка звезда ЖКХ свадьба траур телевидение выставка штраф туризм Глазов терроризм технологии Россия убийство занятость промышленность бюджет финансы кино депутат бизнес видео банк Сарапул конкурс религия недвижимость дороги Ижевск рейтинг Александр Волков Интернет Госсовет УР вода Ува пенсия МЧС алкоголь инвалид погода Владимир Путин преступление Завьялово МВД Можга Малая Пурга Балезино зоопарк семья правительство Голливуд здоровье Игра СКП наркотики Украина природа торговля ИжГТУ лес Москва пожар ГИБДД хоккей самолет долг полиция мода транспорт США фестиваль Воткинск праздник ДТП Ижавто Дмитрий Медведев Новый год/Рождество медицина ГЖД дети оружие школа животные футбол ремонт ветеран Удмуртия армия строительство биатлон суд
Все теги
Яндекс.Погода