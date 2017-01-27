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Сотрудник ГИБДД направил пистолет на водителя за отказ предоставить документы в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:01 Накануне, 25 января, в сети появилось видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции направляет на автолюбителя пистолет после того, как водитель отказался предоставить стражу порядка документы.
При этом, судя по словам сотрудника полиции, которые звучат в ролике, он считает, что водитель нарушил правила дорожного движения и нарушает закон, отказываясь предоставить документы.
Министр внутренних дел Удмуртской Республики Александр Первухин прокомментировал скандальное видео: «Видеосюжет подлежит детальному изучению. Я понимаю, что люди работают в тяжёлых условиях.» Об этом сообщает информагенство Сусанин.
Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс, комментаторы потребовали наказать стража порядка, остановившего автомобиль.
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