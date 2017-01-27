Две женщины пострадали в результате наезда

Опубликована: Сегодня 11:43

Две женщины - 35 и 45 лет - попали под колеса автомобиля «ВАЗ» в Ярском районе, сообщил 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

В среду, 25 января, около 20:00 женщины шли в попутном направлении на 36 км автодороги «Глазов - Яр – Пудем». 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершал маневр «обгон», но не справился с управлением и наехал на пешеходов.

Световозвращающих элементов на верхней одежде женщин не было. В результате ДТП пешеходы получили травмы.



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