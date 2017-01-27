Билл Гейтс уже через 25 лет станет первым триллионером

Опубликована: Сегодня 12:37

Билл Гейтс, основатель Microsoft  может уже к 86-летию, то есть через 25 лет, может увеличить свое состояние состояние до $1 трлн.

Об этом говорится в отчете международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam. В документе под названием «Экономика для 99%» говорится, что сейчас Билл Гейтс 
оценивается в $84,4 млрд, сообщила "Комсомольская правда"

К такому выводу эксперты пришли, выяснив, что размер благосостояния богатейших людей мира в последнее десятилетие постоянно растет в среднем на 11% в год. В 2009 году 793 миллиардерам принадлежал капитал в $2,4 трлн, то к 2016 году они располагали уже $5 трлн.

Ранее исследователи Oxfam заявили о рекордном разрыве между богатыми и бедными в мире. Более того, по мнению исследователей восемь богатейших людей обладают таким же состоянием, как и половина жителей нашей планеты - 3,6 миллиарда человек.



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