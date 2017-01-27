В Удмуртии банда черных риэлторов совершила 15 мошенничеств

Опубликована: Сегодня 13:22



фото: vologda.kp.ru фото: vologda.kp.ru

Обвиняемые входили в доверие к одиноким людям, злоупотребляющим алкоголем, и под предлогом приобретения другой жилплощади убеждали их продать свои квартиры. После того, как потерпевшие подписывали документы, злоумышленники получали в собственность их жилье и перепродавали его. При этом потерпевшие взамен своих квартир ничего не получали.В ходе следствия полицейскими установлена причастность черных риэлторов к совершению 15 мошенничеств в отношении жителей Ижевска и Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 14 млн рублей.