В Удмуртии банда черных риэлторов совершила 15 мошенничеств

Опубликована: Сегодня 13:22

фото: vologda.kp.ru
Группа черных риелторов предстанет перед судом в Удмуртии. Троих жителей республики обвиняют по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Обвиняемые входили в доверие к одиноким людям, злоупотребляющим алкоголем, и под предлогом приобретения другой жилплощади убеждали их продать свои квартиры. После того, как потерпевшие подписывали документы, злоумышленники получали в собственность их жилье и перепродавали его. При этом потерпевшие взамен своих квартир ничего не получали.

В ходе следствия полицейскими установлена причастность черных риэлторов к совершению 15 мошенничеств в отношении жителей Ижевска и Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 14 млн рублей.
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