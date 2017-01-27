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Ижевчан приглашают бесплатно посетить «Сказбург»
Опубликована: Сегодня 14:04 С 23 января по 8 февраля жители Ижевска смогут бесплатно посетить ледовый городок «Сказбург». Находится он возле ТЦ «Италмас» (ул. Автозаводская, 2).
– До 8 февраля у нас каждый понедельник, вторник и среду проходят дни открытых дверей. С 10:00 до 18:00 любой желающий может посетить «Сказбург» совершенно бесплатно! Никаких документов не требуется, – рассказали в пресс-службе развлекательной точки порталу Ижлайф.
Заплатить вам всё же придется, если вы захотите покататься на коньках, но своих у вас нет.
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