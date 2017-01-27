7 484 гомосексуалиста выявил в Ижевске сервис «ГейЛокатор»

Опубликована: Сегодня 14:49





Сервис аренды жилья MyLinker запустил сайт «ГейЛокатор», позволяющий в режиме реального времени оценить число гомосексуалистов в городах России, сообщает Лента.ru.

Создатели сервиса сообщили, что их разработка автоматически анализирует объем поисковых запросов по словам «порно» и «гей-порно», уточняет число жителей города и расчитывает, сколько примерно там проживает представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в городе, указанном пользователем. Авторы занимательного старт-апа считают, что они выполняют важную социальную функцию, так рассказывая о количестве геев в том или ином городе:«Снимая квартиру через такие западные сервисы, как Airbnb, Homoway, Roommania, Tripping, ты подвергаешься большому риску. Вряд ли захочется убаюкивать своего малыша в кроватке, в которой до вас резвились геи.»

При большом количестве гомосексуалистов сервис выдает предупреждение и предлагает отправить советы, как «отбиваться от геев в случае пиковой активности».

Редакция "Аргументов в Ижевске" решила провести анализ количества геев в городах Удмуртии. Так в Ижевске, если верить анализу сайта «ГейЛокатор», 7 484 гомосексуалиста, что по мнению наших экспертов довольно много для провинциального города. В Глазове 908 геев, в Воткинске 1263 поклонника нетрадиционной любви, в Сарапуле таких 1190. Можгу сервис распознать не смог, но вот в соседнем Чайковском обнаружил рассадник гомосексуализма и предупредил об опасно большом количестве геев - 1844.