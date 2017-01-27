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Бывший депутат Наиль Кутдузов еще полгода проведет под арестом
Опубликована: Сегодня 15:53 Еще полгода проведет под домашним арестом депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии.
«26 января 2017 года Устиновский районный суд Ижевска в порядке подготовки к судебному разбирательству уголовного дела в отношении депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Наиля Кутдузова продлил ему срок содержания под домашним арестом на 6 месяцев, сохранив все ранее установленные ему ограничения», - говорится в сообщении.
Напомним, что Наиль Кутдузов обвиняется в совершении двух преступлений в сфере ЖКХ, предусмотренных ч.4 ст 160 УК РФ. («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»). Будучи директором ООО «Единая УК» и АНО «Единый СПК», он присвоил денежные средства МУП «Ижводоканал» в сумме 44,3 млн руб. и Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в сумме 8,1 млн руб. Деньги поступили на счета возглавляемых Кутдузовым организаций в счёт оплаты поставленных коммунальных услуг, однако ресурсоснабжающим организациям перечислены не были. Если его вина будет доказана, Кутдузову грозит до 10 лет лишения свободы.
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