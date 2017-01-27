Приравнять электронные сигареты к табаку предложили в Госсовете Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:51



фото: open.az фото: open.az

Заместитель председателя Госсовета Светлана Кривилева рассказала, что с подобной просьбой к народным избранникам уже обращались не раз: были предложения от молодежного парламента и от частных лиц. К тому же, аналогичную инициативу выдвигал и Минздрав России, и президент страны его поддержал.- Думаю, следует принять эту норму. На электронные сигареты нет ни одного заключения Всемирной организации здравоохранения. Исследования сейчас должны проводиться в голландском институте здравоохранения. А на данный момент мы знаем, что в электронной сигарете содержится 27 канцерогенных фактора, в табаке их 150. Да, электронные не так вредят здоровью, но были случаи, когда они взрывались из-за пара. Поэтому сейчас мы дорабатываем инициативу, - сообщила Светлана Кривилева.