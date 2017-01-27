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В Удмуртии продлили запрет на продажу спиртосодержащей продукции еще на 2 месяца
Опубликована: Сегодня 17:46 В Удмуртии на 2 месяца продлили запрет на продажу спиртосодержащей продукции. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии, с 26 декабря 2016 года по 25 января 2017 года специалисты провели 172 проверки в отношении хозсубъектов, осуществляющих реализацию спиртосодержащей непищевой продукции.
По результатам мероприятий выявили незаконную реализацию такого вида продукции объемом 840,2 литра. Всю ее сняли с реализации и арестовали. В Роспотребнадзоре уточнили, что «установленный запрет не оказал негативного влияния на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса».
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