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Ежегодно Удмуртию покидают более 2 тысяч жителей
Опубликована: Сегодня 08:48 Удмуртия заняла пятое место в Приволжском федеральном округе по миграционной убыли, сообщает информагентство СУСАНИН.
В год из республики уезжает примерно 2 177 человек, заявила в четверг, 26 января, первый зампред Госдумы Удмуртии Светлана Кривилева.
Она уточнила: «65% из миграции – это внутренняя миграция из сел в города. 35% - это внешняя миграция - это все-таки Приволжский федеральный округ, в большей степени – Пермский край и Татарстан и Кировская область. Если говорить о зарубежье – это Украина, Узбекистан и Азербайджан.»
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