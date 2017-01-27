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Следователи начали проверку по факту смерти мужчины, выпавшего из окна в Ижевске
Опубликована: Сегодня 09:37 По факту гибели мужчины в результате падения из окна в Ижевске следственные органы начали проверку. Его тело обнаружили вчера, 26 января, около 12 часов возле дома № 27 по ул. Ворошилова.
Выяснилось, что 29-летний погибший арендовал в этом доме квартиру, проживал с семьей, работал монтажником по установке пластиковых окон. Накануне случившегося он вышел из квартиры, после чего через короткий промежуток времени время его обнаружили прохожие. Предположительно, падение произошло из окна подъезда, расположенного между восьмым и девятым этажом.
На сегодняшний день выясняются все обстоятельства случившегося.
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