В Удмуртии сотрудники СИЗО-2 посадили раненую сову в клетку

Опубликована: Сегодня 10:29

фото: 18.fsin.su
В Удмуртии полярная сова во время охоты зацепилась за колючую проволоку заграждения СИЗО-2 и повредила крыло. Птицу увидел постовой и передал сотрудникам следственного изолятора, которые увезли ее в ветеринарную клинику.

- Оказалось, что птица поранила крыло. После осмотра ей наложили два шва и дали рекомендации по ее питанию, - рассказывает старший инспектор организационно-аналитической группы СИЗО-2 Александра Вольская. - Ветеринар определил, что спасенная хищница по всем признакам является полярной совой. Это крупная птица, самка, белого цвета местами с темным оперением, весом приблизительно 1,5-2 килограмма. В природе она обитает в тундре, но временами прилетает и в более южные регионы.

После визита к ветеринару сову вернули в следственный изолятор. Здесь она пробудет еще некоторое время, пока не поправится. А для того, чтобы птица скорее могла вернуться на волю, сотрудники СИЗО-2 ухаживают за ней, кормят и даже соорудили для нее просторную клетку.



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