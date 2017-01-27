Водитель ВАЗа без прав погиб в Удмуртии, столкнувшись с КамАЗом

Опубликована: Сегодня 11:22

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Не имеющий водительских прав 24-летний молодой человек погиб в Малопургинском районе Удмуртии. Управляя автомобилем «ВАЗ», он выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «КамАЗ». Произошло ДТП 26 января в 14.57 минут на 136 км автодороги «Елабуга-Пермь».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил смертельную травму. Выяснилось, что молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности на территории Пермского Края по статье 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).



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