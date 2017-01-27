Водитель ВАЗа без прав погиб в Удмуртии, столкнувшись с КамАЗом

Опубликована: Сегодня 11:22



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил смертельную травму. Выяснилось, что молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности на территории Пермского Края по статье 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).