В Ижевске разыскивают 24-летнего Артема Главатских

Опубликована: Сегодня 12:27

фото: vk.com/id69078170
В Ижевске ищут 24-летнего Артема Андреевича Главатских. Как сообщается в группе «ИГГС», молодой человек работал водителем такси, в ночь с 24 на 25 января на связь он уже не выходил.

- Пропал молодой человек, Главатских Артём Андреевич. В ночь с 24 на 25 января на связь больше не выходил! На следующий день нашли машину в районе Пугачево, заднее сиденье машины было сожжено! Личные вещи телефон и т.д. были в машине! Обзвонили всех знакомых и родственников, никто не знает, где он, нигде не объявлялся! Мы очень переживаем, - пишут близкие.

Молодой человек предположительно был одет в красную куртку спортивного типа, оранжевую кофту, светлые джинсы, черные ботинки.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о мужчине, просят сообщить по номеру +7 (929) 279-41-46 либо в полицию по телефону: 02.



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