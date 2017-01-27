Житель Ижевска выиграл в лотерею 700 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 13:25

фото: пресс-служба «Столото»
Житель Ижевска выиграл 700 тыс рублей в новогодней лотерее. По словам Валерия Русанова, его отец подарил лотерейные билеты на Новый год каждому члену семьи.

«31 декабря у меня день рождения, мы всей семьей отмечали праздник и передачу не смотрели. На следующий день я вошел в комнату и увидел, как моя маленькая дочурка внимательно рассматривает билеты. И решил проверить результат тиража. Первый же билет, который она мне протянула, оказался счастливым! Самое невероятное, что подписан этот билет был как раз для нее!» — рассказал Валерий.

Победитель отметил, что выигрыш семья планирует потратить на покупку квартиры.



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