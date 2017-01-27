В России отменили уголовное наказание за семейные побои

Опубликована: Сегодня 14:25

фото: rutwi.ru
В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «Интерфакс». Теперь, согласно закону, за нанесенные впервые близким людям побои теперь будут преследовать не по уголовной, а по административной статье. А вот повторные действия, совершенные в течение года, будут считаться уголовным преступлением.

Эти меры направлены на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса. В июле 2016 года был принят закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Было отмечено, что  побои, нанесенные чужим людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.

Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Сейчас за побои в семье предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев.
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