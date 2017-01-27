В России отменили уголовное наказание за семейные побои

Опубликована: Сегодня 14:25



фото: rutwi.ru фото: rutwi.ru

Эти меры направлены на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса. В июле 2016 года был принят закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Было отмечено, что побои, нанесенные чужим людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Сейчас за побои в семье предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев.