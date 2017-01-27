В Удмуртии обнаружили сеть из 15 казино и игорных клубов

Опубликована: Сегодня 15:23

фото: balaphoto.ru
В Удмуртии правоохранительные органы закрыли сеть нелегальных казино. Как пишет Sm-news, игорные заведения работали в республике несколько лет.

По данным источника, близкого к правоохранительным органам, в группу входило около 10 человек. Трое из них в настоящее время находятся под домашним арестом. В результате спецоперации против преступной группы прекращена деятельность 15 казино и игорных клубов.

В результате обысков изъято более 3 млн рублей и 150 единиц игрового оборудования. Правоохранительные органы комментариев по данному делу пока не дают.



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