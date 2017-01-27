В Удмуртии обнаружили сеть из 15 казино и игорных клубов

Опубликована: Сегодня 15:23



фото: balaphoto.ru фото: balaphoto.ru

По данным источника, близкого к правоохранительным органам, в группу входило около 10 человек. Трое из них в настоящее время находятся под домашним арестом. В результате спецоперации против преступной группы прекращена деятельность 15 казино и игорных клубов.В результате обысков изъято более 3 млн рублей и 150 единиц игрового оборудования. Правоохранительные органы комментариев по данному делу пока не дают.