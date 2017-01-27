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Медработникам Удмуртии не стоит ждать повышения зарплат в 2017 году
Опубликована: Сегодня 16:22 В бюджете Удмуртии на 2017 год не предусмотрено средств на повышение зарплат медицинским работникам. Как пишет «Udm-info», об этом сегодня, 27 января, рассказала председатель постоянной комиссии Госсовета УР по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева.
«Президент России сказал, что до 2018 года заморозить «дорожные карты», исходя из финансовой ситуации», - прокомментировала она.
Напомним, согласно «майским указам» президента РФ, с 1 января 2018 года зарплата врачей должна составлять 200% от средней по стране, зарплата средних медработников вырастет до 100%.
По данным Удмуртстата, на сегодняшний день средняя зарплата врачей в Удмуртии составляет 36 102 рублей, что на 39,7% выше, чем средняя по региону.
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