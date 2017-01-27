Медработникам Удмуртии не стоит ждать повышения зарплат в 2017 году

Опубликована: Сегодня 16:22

фото: severpost.ru
В бюджете Удмуртии на 2017 год не предусмотрено средств на повышение зарплат медицинским работникам. Как пишет «Udm-info», об этом сегодня, 27 января, рассказала председатель постоянной комиссии Госсовета УР по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева.

«Президент России сказал, что до 2018 года заморозить «дорожные карты», исходя из финансовой ситуации», - прокомментировала она.

Напомним, согласно «майским указам» президента РФ, с 1 января 2018 года зарплата врачей должна составлять 200% от средней по стране, зарплата средних медработников вырастет до 100%.

По данным Удмуртстата, на сегодняшний день средняя зарплата врачей в Удмуртии составляет 36 102 рублей, что на 39,7% выше, чем средняя по региону.



Загрузка...
Теги
инвалид ГЖД транспорт пожар пенсия терроризм занятость бюджет музыка школа медицина ИжГТУ семья зоопарк ремонт природа МВД Голливуд ГИБДД телевидение промышленность конкурс банк финансы рейтинг безопасность Ижевск США Сарапул физкультура Воткинск торговля Новый год/Рождество Ува животные СМИ Александр Волков погода штраф мода Ижавто выставка видео Можга Завьялово ЖКХ прокуратура Дмитрий Медведев преступление бизнес фестиваль вода Москва лес наркотики хоккей недвижимость Игра армия здоровье выборы Интернет полиция туризм самолет алкоголь оружие образование долг дети технологии строительство ДТП дороги Украина депутат траур ветеран Балезино Глазов творчество свадьба МЧС звезда Госсовет УР биатлон суд Малая Пурга кино молодежь религия Владимир Путин правительство праздник футбол Удмуртия убийство сельское хозяйство Россия СКП
Все теги
Яндекс.Погода