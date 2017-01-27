Министр агентства информатизации и связи Удмуртии Андрей Прокошев уходит в «УДС-Групп»

Опубликована: Сегодня 17:27



фото: forum.cnews.ru фото: forum.cnews.ru

По словам источника, знакомого с ситуацией, Андрея Прокошева уже ждет вакансия в компании «УДС-Групп».«Освободить Прокошева Андрея Юрьевича от должности руководителя Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики, расторгнуть служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 31 января 2017 года по его инициативе», - говорится в тексте указа. Кто будет исполнять обязанности руководителя ведомства в документе не сказано.Андрей Юрьевич Прокошев родился 6 мая 1980 года в Ижевске. В 2002 году окончил Ижевский государственный технический университет им. Калашникова по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», в 2004 году - Ижевский государственный технический университет по специальности «Менеджмент организации», кандидат экономических наук2000-2002 г. - инженер-системотехник ЗАО НПО «Союз-1», г. Ижевск2002-2004 г. - менеджер, директор департамента информационных технологий ЗАО Производственная компания «Сэмпл», г. Ижевск 2004-2006 г. - заместитель генерального директора ЗАО «Саксесс.ком», с. Завьялово2006-2009 г. - руководитель направления, старший консультант, директор отделения консалтинга и внедрения информационных систем ООО «Сокит», г. Москва2010 г. - системный аналитик департамента по системам управления ООО «Фармаимпекс-Управляющая компания», г. Ижевск2010 г. - заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики, заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики – начальник управления информатизации и связи, г. Ижевск 2010-2014 г. - первый заместитель министра информатизации связи Удмуртской Республики г. Ижевск 2014-2017 г. - руководитель агентства информатизации и связи Удмуртской Республики, г. Ижевск.