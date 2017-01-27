Министр агентства информатизации и связи Удмуртии Андрей Прокошев уходит в «УДС-Групп»

Опубликована: Сегодня 17:27

фото: forum.cnews.ru
Руководитель агентства информатизации и связи республики Андрей Прокошев покидает свой пост. Как говорится на официальном сайте региона, по собственному желанию. Последним рабочим днем Прокошева на посту руководителя агентства станет 31 января 2017 года.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Андрея Прокошева уже ждет вакансия в компании «УДС-Групп».

«Освободить Прокошева Андрея Юрьевича от должности руководителя Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики, расторгнуть служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 31 января 2017 года по его инициативе», - говорится в тексте указа. Кто будет исполнять обязанности руководителя ведомства в документе не сказано.

Андрей Юрьевич Прокошев родился 6 мая 1980 года в Ижевске. В 2002 году окончил Ижевский государственный технический университет им. Калашникова по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», в 2004 году - Ижевский государственный технический университет по специальности «Менеджмент организации», кандидат экономических наук
2000-2002 г. - инженер-системотехник ЗАО НПО «Союз-1», г. Ижевск
2002-2004 г. - менеджер, директор департамента информационных технологий ЗАО Производственная компания «Сэмпл», г. Ижевск 2004-2006 г. - заместитель генерального директора ЗАО «Саксесс.ком», с. Завьялово
2006-2009 г. - руководитель направления, старший консультант, директор отделения консалтинга и внедрения информационных систем ООО «Сокит», г. Москва
2010 г. - системный аналитик департамента по системам управления ООО «Фармаимпекс-Управляющая компания», г. Ижевск
2010 г. - заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики, заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики – начальник управления информатизации и связи, г. Ижевск 2010-2014 г. - первый заместитель министра информатизации связи Удмуртской Республики г. Ижевск 2014-2017 г. - руководитель агентства информатизации и связи Удмуртской Республики, г. Ижевск.



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