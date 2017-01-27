Разгоняться во время секса быстрее 5 м/с правоверным запретил Союз мусульман Казахстана Опубликована: Сегодня 18:48

фото: fotoflickr.ru фото: fotoflickr.ru Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) дополнили запрет Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) на суррогатное материнство целым рядом рекомендаций относительно половой жизни супругов. В частности, правоверным мусульманам не рекомендовано использовать мужской половой член в качестве флагштока, а также устанавливать в женских гениталиях запирающие устройства. Строго регламентирована и скорость, с которой супруги могут двигаться во время сношения. Когда инициатива привлекла всеобщее внимание, глава СМК Мурат Телибеков признался, что ее целью был троллинг официального духовенства республики.



"Мужской половой член не является предметом торга, который можно продать, предоставить в аренду, оставить в качестве залога. Его нельзя использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта", - цитирует Nur.kz пресс-службу СМК. Женские гениталии, согласно разъяснениям организации, запрещается использовать "в качестве авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька". Супруги, как полагают в Союзе мусульман, не должны прибегать во время полового акта к вибраторам, удлинителям, трансформаторам, стимуляторам, стабилизаторам и прочим приспособлениям. Мужчина, настаивают представители мусульманской организации, должен довольствоваться "размерами и потенцией, которые дарованы ему от рождения". "Женщинам запрещается использовать во время полового акта спирали, пружины, задвижки, щеколды, затрудняющие проникновение супруга и зачатие ребенка", - указано в дополнении к фетве казахстанского муфтията. Во время интима супругам не следует принимать пищу, читать книги, газеты, молиться, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, чихать, кашлять, сморкаться, испражняться, играть в азартные игры. "Скорость движения во время секса не должна превышать 3 м/сек, если супруги находятся в населенном пункте. За его пределами можно разогнаться до 5 м/сек, но не более того", - поясняет СМК.



Ранее Духовное управление Казахстана опубликовало официальные разъяснения по поводу запрета на суррогатное материнство для мусульман. В документе говорится, что между суррогатной матерью и будущим отцом не заключен религиозный брак - никях. Во-вторых, женская утроба не относится к категории "мубах", то есть не подлежит к продаже или замене. "Физиологические потребности женщины может удовлетворить только ее законный супруг. Мужчина свои супружеские обязательства не может возложить на другого мужчину. Женщина не имеет права продавать, дарить, менять то, что принадлежит только ее супругу. Тело женщины, в том числе женские органы, являются для других мужчин кроме мужа харамом ((харам в шариате - запретные действия, прим. ред.) , поэтому не разрешается торговать своим телом и органами", - постановили в ДУМ Казахстана. В муфтияте также полагают, что женщина не вправе отказываться от деторождения без разрешения супруга - за исключением случаев, когда беременность и роды угрожают ее здоровью.



Что касается инициативы Союза мусульман Казахстана, то следует отметить, что организация уделяет пристальное внимание интимной жизни единоверцев. Так, по данным News Asia, организация предлагала создать в стране министерство секса, чтобы бороться с ростом числа преступлений на сексуальной почве и распространением венерических болезней, а также ввести в стране налог на секс. Кроме того, Союз мусульман выступал инициатором создания в администрации президента и правительстве должностей секс-секретарей.



"Именно эта сфера личной жизни главы государства часто доставляет ему массу хлопот и становится причиной крупных политических потрясений. Данная проблема резко усугубляется, когда президент не связан брачными узами и находится в расцвете сил, примером тому может служить российский президент Владимир Путин. У многих людей в этом случае невольно возникает вопрос: каким образом высокопоставленное лицо решает свои сексуальные проблемы? Использует ли он средства налогоплательщиков или покрывает расходы из других источников? Не произойдет ли утечка государственных секретов вместе с неконтролируемым выбросом сексуальной энергии? Руководство СМК и МКПЧ ЦА считает необходимым избавиться от некоторых предрассудков, мешающих главе государства эффективно осуществлять свою деятельность. Мусульмане считают, что создание института секс-секретарей при главе государства станет большим достижением в развитии демократии и позволит безболезненно решать деликатные вопросы", - объясняли общественники необходимость такого решения.



Летом прошлого года, как писал "Караван", Союз мусульман озаботился трудоустройством экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, предложив ему пост советника президента Казахстана и персональный гарем.



Надо признать, СМК деятельно заботится о разумности и эффективности высшего руководства страны. Так, в конце декабря союз обратился к Всемирной организации здравоохранения и ученым с просьбой прекратить работы по продлению человеческой жизни. Ссылаясь на мнение единоверцев из Африки и Азии, Союз мусульман Казахстана выразил озабоченность по поводу долголетия правителей. В качестве примера приводился 92-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе. "Эта тенденция вызывает большую тревогу. Пожилые президенты не в силах принимать разумные решения и тормозят развитие страны. Необходимо срочно найти решение этой проблемы", - цитировал обращение сайт "ЦентрАзия".



Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии возглавляет Мурат Телибеков, казахстанский журналист и политик, неоднократно участвовавший в выборах президента страны. Он широко известен в Казахстане своими скандальными заявлениями и выходками.



В комментарии Life Мурат Телибеков признался, что выступил с инициативой, намереваясь высмеять решение официального духовенства республики по поводу суррогатного материнства.



"Наше заявление - это реакция на абсурдное заявление Духовного управления мусульман Казахстана, которое вынесло религиозный вердикт о запрете суррогатного материнства. Причём в официальном заявлении звучат такие доводы, как "согласно шариату матка женщины не является предметом торга, которую можно продавать, предоставлять в аренду". Мы решили дополнить список официального духовенства, чтобы подчеркнуть его нелепость", - пояснил общественный деятель.



Источник: "Мужской половой член не является предметом торга, который можно продать, предоставить в аренду, оставить в качестве залога. Его нельзя использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта", - цитирует Nur.kz пресс-службу СМК. Женские гениталии, согласно разъяснениям организации, запрещается использовать "в качестве авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька". Супруги, как полагают в Союзе мусульман, не должны прибегать во время полового акта к вибраторам, удлинителям, трансформаторам, стимуляторам, стабилизаторам и прочим приспособлениям. Мужчина, настаивают представители мусульманской организации, должен довольствоваться "размерами и потенцией, которые дарованы ему от рождения". "Женщинам запрещается использовать во время полового акта спирали, пружины, задвижки, щеколды, затрудняющие проникновение супруга и зачатие ребенка", - указано в дополнении к фетве казахстанского муфтията. Во время интима супругам не следует принимать пищу, читать книги, газеты, молиться, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, чихать, кашлять, сморкаться, испражняться, играть в азартные игры. "Скорость движения во время секса не должна превышать 3 м/сек, если супруги находятся в населенном пункте. За его пределами можно разогнаться до 5 м/сек, но не более того", - поясняет СМК.Ранее Духовное управление Казахстана опубликовало официальные разъяснения по поводу запрета на суррогатное материнство для мусульман. В документе говорится, что между суррогатной матерью и будущим отцом не заключен религиозный брак - никях. Во-вторых, женская утроба не относится к категории "мубах", то есть не подлежит к продаже или замене. "Физиологические потребности женщины может удовлетворить только ее законный супруг. Мужчина свои супружеские обязательства не может возложить на другого мужчину. Женщина не имеет права продавать, дарить, менять то, что принадлежит только ее супругу. Тело женщины, в том числе женские органы, являются для других мужчин кроме мужа харамом ((харам в шариате - запретные действия, прим. ред.) , поэтому не разрешается торговать своим телом и органами", - постановили в ДУМ Казахстана. В муфтияте также полагают, что женщина не вправе отказываться от деторождения без разрешения супруга - за исключением случаев, когда беременность и роды угрожают ее здоровью.Что касается инициативы Союза мусульман Казахстана, то следует отметить, что организация уделяет пристальное внимание интимной жизни единоверцев. Так, по данным News Asia, организация предлагала создать в стране министерство секса, чтобы бороться с ростом числа преступлений на сексуальной почве и распространением венерических болезней, а также ввести в стране налог на секс. Кроме того, Союз мусульман выступал инициатором создания в администрации президента и правительстве должностей секс-секретарей."Именно эта сфера личной жизни главы государства часто доставляет ему массу хлопот и становится причиной крупных политических потрясений. Данная проблема резко усугубляется, когда президент не связан брачными узами и находится в расцвете сил, примером тому может служить российский президент Владимир Путин. У многих людей в этом случае невольно возникает вопрос: каким образом высокопоставленное лицо решает свои сексуальные проблемы? Использует ли он средства налогоплательщиков или покрывает расходы из других источников? Не произойдет ли утечка государственных секретов вместе с неконтролируемым выбросом сексуальной энергии? Руководство СМК и МКПЧ ЦА считает необходимым избавиться от некоторых предрассудков, мешающих главе государства эффективно осуществлять свою деятельность. Мусульмане считают, что создание института секс-секретарей при главе государства станет большим достижением в развитии демократии и позволит безболезненно решать деликатные вопросы", - объясняли общественники необходимость такого решения.Летом прошлого года, как писал "Караван", Союз мусульман озаботился трудоустройством экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, предложив ему пост советника президента Казахстана и персональный гарем.Надо признать, СМК деятельно заботится о разумности и эффективности высшего руководства страны. Так, в конце декабря союз обратился к Всемирной организации здравоохранения и ученым с просьбой прекратить работы по продлению человеческой жизни. Ссылаясь на мнение единоверцев из Африки и Азии, Союз мусульман Казахстана выразил озабоченность по поводу долголетия правителей. В качестве примера приводился 92-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе. "Эта тенденция вызывает большую тревогу. Пожилые президенты не в силах принимать разумные решения и тормозят развитие страны. Необходимо срочно найти решение этой проблемы", - цитировал обращение сайт "ЦентрАзия".Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии возглавляет Мурат Телибеков, казахстанский журналист и политик, неоднократно участвовавший в выборах президента страны. Он широко известен в Казахстане своими скандальными заявлениями и выходками.В комментарии Life Мурат Телибеков признался, что выступил с инициативой, намереваясь высмеять решение официального духовенства республики по поводу суррогатного материнства."Наше заявление - это реакция на абсурдное заявление Духовного управления мусульман Казахстана, которое вынесло религиозный вердикт о запрете суррогатного материнства. Причём в официальном заявлении звучат такие доводы, как "согласно шариату матка женщины не является предметом торга, которую можно продавать, предоставлять в аренду". Мы решили дополнить список официального духовенства, чтобы подчеркнуть его нелепость", - пояснил общественный деятель.Источник: newsru.com



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