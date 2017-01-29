Мужчина попытался сжечь себя в Балезино

Опубликована: 28 Января 2017 г. 17:35





Житель Балезино пытался поджечь себя с помощью бензина на центральной площади поселка, сообщают «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Удмуртии.

41-летнего психически нездорового мужчину удалось спасти, сейчас он с тяжелыми ожогами степени находится в больнице.

Как пояснили в пресс-службе СК, сейчас проводится проверка по данному факту: устанавливаются причины и обстоятельства.

Напомним, в марте 2016 года Глазове 21-летний молодой человек получил 90% ожоги тела. На снегу было вытоптано женское имя. Пострадавшему удалось потушить до приезда скорой помощи. Однако, у несчастного обгорели 90% поверхности тела.