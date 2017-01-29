22 фельдшерско-акушерских пункта построят в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:02





В 2017 году минздрав Удмуртии планирует построить 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на два типа ФАПов. Еще 10 будут капитально отремонтированы.

IzhLife сообщает, что в 2017 году продолжатся мероприятия в рамках Года здорового ребенка. Минздрав продолжит работать с целью открытия реабилитационного отделения для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Республиканской детской клинической психоневрологической больницы «Нейрон».

Кроме того, во многих клиниках отремонтируют аппараты искусственной вентиляции легких.