Пропавшую более месяца назад пенсионерку нашли в Ижевске

Опубликована: 29 Января 2017 г. 15:43





Пенсионерку, которую искали больше месяца, нашли в Ижевске, сообщает группа ПСО «Регион 18».

22 декабря 68-летняя Ирина Сергеевна Лучкина ушла из дома на улице Орджоникидзе и пропала без вести. Родственники пенсионерки забили тревогу, сообщения о пропавшей женщине быстро распространились по социальным сетям. После подключения волонтеров. пропавшую узнала девушка, она и сообщила важные приметы поисковикам. Полиция сумела за день установить местонахождение женщины.

Сейчас жизни и здоровью старушки ничего не угрожает.

