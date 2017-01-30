Дом Природы в Ижевске продан за 19 миллионов рублей

Опубликована: Сегодня 08:54

Республиканский Дом Природы в Ижевске ушел «с молотка» за 19, 2 млн рублей, сообщает на электронная торговая площадка «Фабрикант».

Аукцион прошел со значительным понижением цены лота из-зи того, что первые девять этапов торгов были признаны не состоявшимися из-за отсутствия участников и заявок. Первоначально Дом Природы был выставлен на аукцион за 82,3 млн рублей.

Аукцион выиграл ИП Будилов В. А.

Напомним, что у Дома Природы открыли в 1983 году в Ижевске в доме №1 на Як-Бодьинском тракте. Там был зимний сад с экзотическими растениями, аквариумы с экзотическими рыбами, клетки с животными и птицами, сообщает IzhLife.

В 90-х годы часть дома получил в пользование ижевский бизнесмен, который потом организовал там кафе. В 2014 году на сайте объявлений avito.ru Дом Природы пытались продать за 50 миллионов рублей.




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