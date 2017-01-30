В Удмуртии родственники замерзли насмерть в частном доме

Опубликована: Сегодня 09:20





В селе Лоза, в Игринском районе Удмуртии, отец и сын насмерть замерзли в неотапливаемом доме. Их тела обнаружила родственница.



По факту смерти мужчин 59-ти и 35-ти лет проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи опрашивают соседей и родственников погибших. Известно, что мужчины злоупотребляли спиртным, сообщает Izhlife.



Сейчас известно, что в доме нет отопления. Видимых телесных повреждений на телах мужчин не обнаружено, они могли умереть из-за переохлаждения.

