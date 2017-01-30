В Удмуртии родственники замерзли насмерть в частном доме

Опубликована: Сегодня 09:20

В селе Лоза, в Игринском районе Удмуртии, отец и сын насмерть замерзли в неотапливаемом доме. Их тела обнаружила родственница.

По факту смерти мужчин 59-ти и 35-ти лет проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи опрашивают соседей и родственников погибших. Известно, что мужчины злоупотребляли спиртным, сообщает Izhlife. 

Сейчас известно, что в доме нет отопления. Видимых телесных повреждений на телах мужчин не обнаружено, они могли умереть из-за переохлаждения. 
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