Хоккейный клуб Ижсталь проиграл третью подряд игру на своем льду

Опубликована: Сегодня 10:39





«Ижсталь» в третий раз подряд проиграли на собственном льду - «Бурану» из Воронежа. со счётом 3:1 в пользу гостей.

Воронежцы забросили первую шайбу в этом матче на 18-й минуте. Автором гола стал Денис Коротеев. На 30-й сталевары сравняли счёт — ворота «Бурана» поразил Григорий Глебов.

Это была последняя шайба сталеваров. Несмотря на обилие атак и бросков по воротам, забить гостям так и не удалось.

Зато удалось воронежцам. На 32-й минуте хоккеисты «Бурана» реализовали численное преимущество — Станислав Кучкин забросил вторую шайбу. На 43-й Валерий Суховерхов делает счёт 3:1.

Поле третьей шайбы в воротах «Ижстали» вратаря Антона Кислицына сменил Сергей Костенко. Счет остался неизменным до конца матча.

В итоге из 4-х домашних матчей команда Сергея Душкина проиграла три и на занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионата России среди команд ВХЛ. 2 февраля «Ижсталь» начнёт выездной тур игрой в Волжске с местным ХК «Ариада НХ».