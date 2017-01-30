Хоккейный клуб Ижсталь проиграл третью подряд игру на своем льду

Опубликована: Сегодня 10:39

«Ижсталь» в третий раз подряд проиграли на собственном льду - «Бурану» из Воронежа. со счётом 3:1 в пользу гостей. 

Воронежцы забросили первую шайбу в этом матче на 18-й минуте. Автором гола стал Денис Коротеев. На 30-й сталевары сравняли счёт — ворота «Бурана» поразил Григорий Глебов.

Это была последняя шайба сталеваров. Несмотря на обилие атак и бросков по воротам, забить гостям так и не удалось. 

Зато удалось воронежцам. На 32-й минуте хоккеисты «Бурана» реализовали численное преимущество — Станислав Кучкин забросил вторую шайбу. На 43-й Валерий Суховерхов делает счёт 3:1.

Поле третьей шайбы в воротах «Ижстали» вратаря Антона Кислицына сменил Сергей Костенко. Счет остался неизменным до конца матча.

В итоге из 4-х домашних матчей команда Сергея Душкина проиграла три и на занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионата России среди команд ВХЛ. 2 февраля «Ижсталь» начнёт выездной тур игрой в Волжске с местным ХК «Ариада НХ».



Загрузка...
Теги
ГИБДД МВД фестиваль наркотики СМИ суд ИжГТУ семья туризм праздник Завьялово ГЖД Госсовет УР Глазов видео Александр Волков Владимир Путин Украина хоккей недвижимость Малая Пурга строительство полиция прокуратура транспорт МЧС оружие музыка физкультура выставка телевидение Новый год/Рождество штраф армия инвалид финансы бюджет Балезино промышленность Можга Ижавто Дмитрий Медведев свадьба безопасность конкурс занятость звезда ЖКХ бизнес молодежь мода Удмуртия Интернет Игра выборы зоопарк пожар дети траур футбол долг США вода лес дороги образование Россия алкоголь Ува школа убийство животные терроризм религия ремонт торговля кино СКП преступление депутат сельское хозяйство правительство технологии Голливуд самолет Ижевск ветеран Сарапул погода Москва здоровье Воткинск рейтинг творчество медицина ДТП банк природа пенсия биатлон
Все теги
Яндекс.Погода