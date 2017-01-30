Пианистка из Ижевска Ася Корепанова выступит в Карнеги-холле в Нью-Йорке

Опубликована: Сегодня 10:04

Фото: фейсбук
Пианистка из Ижевска Ася Корепанова выступит в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Дебют артистки на сцене знаменитого концертного зала состоится 18 февраля, сообщает информагентство «Сусанин».

Уроженка Ижевска, пианистка Ася Корепанова выступит вместе с симфоническим ансамблем Новой Англии (The New England Symphonic Ensemble). Артистка написала об этом на своей странице в Фейсбуке. Она представит программу под названием «хоральные фантазии Бетховена». 

Наша справка: Карнеги-холл – концертный зал в Нью-Йорке, расположенный на углу Седьмой авеню и 57-й улицы Манхеттена. Одна из самых престижных в мире площадок, где исполняется классическая, джазовая и эстрадная музыка.



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