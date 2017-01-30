В Ижевске двое молодых людей обвиняются в разжигании национальной и религиозной ненависти

Опубликована: Сегодня 10:54

В Ижевске двое мужчин обвиняются в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства по религиозному и национальному признакам в интернете, сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии. 

30-летний индивидуальный предприниматель разместил на своей странице в социальной сети «В Контакте» изображения и тексты, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к религии, пишут Известия УР. 

Другой обвиняемый - 26-летний охранник одного из Ижевских развлекательных заведений опубликовал музыкальную композицию собственного сочинения, направленую на возбуждение вражды, а также унижение достоинства по признакам национальности.

Уголовные дела направлены в суд. Обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы.



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