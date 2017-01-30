В Ижевске двое молодых людей обвиняются в разжигании национальной и религиозной ненависти

Опубликована: Сегодня 10:54





30-летний индивидуальный предприниматель разместил на своей странице в социальной сети «В Контакте» изображения и тексты, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к религии, пишут Известия УР.Другой обвиняемый - 26-летний охранник одного из Ижевских развлекательных заведений опубликовал музыкальную композицию собственного сочинения, направленую на возбуждение вражды, а также унижение достоинства по признакам национальности.Уголовные дела направлены в суд. Обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы.