Ограбление века: за поднос пирожных задержан ранее судимый житель Воткинска

Опубликована: Сегодня 11:19

Уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» задержан подозреваемый в грабеже в магазине по ул. Гастелло. Им оказался 18-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

Из магазина злоумышленник вынес поднос с пирожными и убежал. Продавец догнать его не смогла.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – «грабеж».



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