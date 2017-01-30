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Ограбление века: за поднос пирожных задержан ранее судимый житель Воткинска
Опубликована: Сегодня 11:19
Уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» задержан подозреваемый в грабеже в магазине по ул. Гастелло. Им оказался 18-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.
Из магазина злоумышленник вынес поднос с пирожными и убежал. Продавец догнать его не смогла.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – «грабеж».
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