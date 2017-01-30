Концерн Калашников переходит на работу в три смены

Опубликована: Сегодня 12:40

Концерн «Калашников» перейдет на работу в три смены из-за роста производства, сообщает пресс-служба предприятия.

«Решение об увеличении штата сотрудников концерна принято на фоне роста объемов производства, что обусловлено увеличением количества экспортных заказов, - рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко. - Перед нами стоит непростая задача справиться с растущими заказами. Для их выполнения, начиная с апреля 2017 года, работа будет вестись в три смены». 

Переход на работу в три смены позволит предприятию создать 1,7 тыс. новых рабочих мест. В итоге штат основного производственного персонала вырастет на 30 процентов. Сотрудников будут набирать по таким основным и вспомогательным рабочим специальностям, как наладчик, шлифовщик, инструментальщик, фрезеровщик, штамповщик, оператор станков и другим. Все эти рабочие нужны для увеличения производства стрелковой продукции, высокоточной и специальной техники, оснастки и инструмента.

По итогам 2016 года численность персонала предприятия составила около 6,5 тыс. человек. 
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