Концерн Калашников переходит на работу в три смены

Опубликована: Сегодня 12:40





«Решение об увеличении штата сотрудников концерна принято на фоне роста объемов производства, что обусловлено увеличением количества экспортных заказов, - рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко. - Перед нами стоит непростая задача справиться с растущими заказами. Для их выполнения, начиная с апреля 2017 года, работа будет вестись в три смены».Переход на работу в три смены позволит предприятию создать 1,7 тыс. новых рабочих мест. В итоге штат основного производственного персонала вырастет на 30 процентов. Сотрудников будут набирать по таким основным и вспомогательным рабочим специальностям, как наладчик, шлифовщик, инструментальщик, фрезеровщик, штамповщик, оператор станков и другим. Все эти рабочие нужны для увеличения производства стрелковой продукции, высокоточной и специальной техники, оснастки и инструмента.По итогам 2016 года численность персонала предприятия составила около 6,5 тыс. человек.