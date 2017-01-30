Тело 84-летнего пенсионера обнаружено в траншее в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:28





Следственным отделом по Индустриальному району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины(ч. 2 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ).Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, обнаружившие тело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.