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Лилия Васильева из Удмуртии завоевала золото в лыжах на Всемирной Универсиаде
Опубликована: Сегодня 11:59 Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала золотую медаль на всемирной Универсиаде, которая проходит в эти дни в Казахстане, сообщает ИА СУСАНИН.
30 января спортсменки выявляли сильнейшую в 5-километровой гонке классическим стилем. Васильева пробежала трассу за 14 минут и 8 секунд.
Завтра, 31 января, пройдет гонка преследования на 5 км свободным стилем. Стартовый протокол будет сформирован по сегодняшней гонке, таким образом под первым номером на дистанцию уйдет наша спортсменка.
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