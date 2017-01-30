Лилия Васильева из Удмуртии завоевала золото в лыжах на Всемирной Универсиаде

Опубликована: Сегодня 11:59

Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала золотую медаль на всемирной Универсиаде, которая проходит в эти дни в Казахстане, сообщает ИА СУСАНИН.

30 января спортсменки выявляли сильнейшую в 5-километровой гонке классическим стилем. Васильева пробежала трассу за 14 минут и 8 секунд.

Завтра, 31 января, пройдет гонка преследования на 5 км свободным стилем. Стартовый протокол будет сформирован по сегодняшней гонке, таким образом под первым номером на дистанцию уйдет наша спортсменка.
Загрузка...
Теги
СМИ свадьба пожар долг Ува бюджет Воткинск биатлон правительство ЖКХ США полиция здоровье Украина природа фестиваль Госсовет УР депутат Владимир Путин ветеран праздник алкоголь Москва бизнес музыка пенсия ИжГТУ творчество Сарапул недвижимость образование погода терроризм ДТП Ижавто банк МЧС Игра медицина кино ГЖД Малая Пурга убийство ГИБДД ремонт штраф самолет Александр Волков преступление Новый год/Рождество телевидение торговля армия СКП дороги дети Дмитрий Медведев религия лес конкурс Можга технологии промышленность мода выставка Интернет Ижевск финансы зоопарк футбол суд Завьялово рейтинг вода сельское хозяйство звезда выборы Россия траур прокуратура Удмуртия МВД оружие хоккей Голливуд инвалид строительство физкультура занятость молодежь наркотики семья безопасность видео Балезино школа животные Глазов туризм транспорт
Все теги
Яндекс.Погода