У цирка в Ижевске запретят остановку транспорта

Опубликована: Сегодня 14:14





Остановку транспорта запретили около цирка в Ижевске, сообщает пресс-служба городской администрации.Согласно распоряжению, знаки «Остановка запрещена» и «работает эвакуатор» появятся на участке дороги от дома №82 по улице Пастухова до дома №82а по улице Свободы.Контролировать исполнение распоряжения будет управление благоустройства и транспорта Ижевска.