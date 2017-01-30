У цирка в Ижевске запретят остановку транспорта

Опубликована: Сегодня 14:14

Остановку транспорта запретили около цирка в Ижевске, сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно распоряжению, знаки «Остановка запрещена» и «работает эвакуатор» появятся на участке дороги от дома №82 по улице Пастухова до дома №82а по улице Свободы.

Контролировать исполнение распоряжения будет управление благоустройства и транспорта Ижевска. 

http://susanin.udm.ru/news/2017/01/30/466960#hcq=Es3gM9q



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