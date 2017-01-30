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У цирка в Ижевске запретят остановку транспорта
Опубликована: Сегодня 14:14 Остановку транспорта запретили около цирка в Ижевске, сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно распоряжению, знаки «Остановка запрещена» и «работает эвакуатор» появятся на участке дороги от дома №82 по улице Пастухова до дома №82а по улице Свободы.
Контролировать исполнение распоряжения будет управление благоустройства и транспорта Ижевска.
http://susanin.udm.ru/news/2017/01/30/466960#hcq=Es3gM9q
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