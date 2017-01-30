1 февраля в Удмуртии стартует третий фестиваль пельменя

Опубликована: Сегодня 14:49

В Ижевске с 1 по 11 февраля пройдет «Третий фестиваль Всемирный день пельменя», сообщает администрация города.

Фестиваль в этом году проходит под лозунгом «Мы идем на рекорд!». Кульминация праздника состоится 11 февраля на Центральной площади Ижевска. Главным событием фестиваля станет рекорд на «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте». Подсчет будет производиться с 11.00 до 17.00 в каждой точке продажи готовой пельменной продукции. Фиксировать результаты приглашен эксперт Международной книги рекордов «Интеррекорд».

Но первые рекорды жители и гости столицы Удмуртии смогут поставить уже 1 февраля на мастер-классах по приготовлению пельменей.

Будут проведены и командные республиканские состязания «Рекордная полоса». Участникам предстоит пройти ряд разнообразных испытаний - от национальных удмуртских до современных пельменных игр. Заявку на участие можно отправить до 5 февраля. Для этого необходимо набрать команду из 5 человек и связаться с организаторами фестиваля.

Кроме этого, 11 февраля в 16.00 на центральной сцене пройдет награждение победителей соревнований, премии «Золотой пельнянь» и онлайн-конкурсов. Будет разыгран и годовой запас пельменей.



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