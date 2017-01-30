В Ижевске можно будет без направления пройти обследование у онколога

Опубликована: Сегодня 15:44





4 февраля в Ижевске, в День открытых дверей по ранней диагностике злокачественных новообразований, ижевчане смогут бесплатно посетить врача-онколога без направления, сообщается на сайте городской администрации.

До 3 февраля включительно с 14.00 до 17.00 открыта предварительная запись в регистратуре онкологического диспансера по адресу улица Ленина, 102. Также можно записаться по телефону (3412) 68-25-79 или с помощью электронной почты rkod@onco18.ru.

Прием состоится в субботу, 4 февраля, с 9.00 до 14.00. С собой необходимо взять паспорт и полис. Прием проведут квалифицированные врачи-онкологи.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 68-01-88 (Лобанов Егор, заместитель главного врача Республиканского онкологического диспансера) и 41-47-79 (Управление по профилактике и охране здоровья граждан).