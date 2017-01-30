В Ижевске можно будет без направления пройти обследование у онколога

Опубликована: Сегодня 15:44

4 февраля в Ижевске, в День открытых дверей по ранней диагностике злокачественных новообразований, ижевчане смогут бесплатно посетить врача-онколога без направления, сообщается на сайте городской администрации.

До 3 февраля включительно с 14.00 до 17.00 открыта предварительная запись в регистратуре онкологического диспансера по адресу улица Ленина, 102. Также можно записаться по телефону (3412) 68-25-79 или с помощью электронной почты rkod@onco18.ru.

Прием состоится в субботу, 4 февраля, с 9.00 до 14.00. С собой необходимо взять паспорт и полис. Прием проведут квалифицированные врачи-онкологи.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 68-01-88 (Лобанов Егор, заместитель главного врача Республиканского онкологического диспансера) и 41-47-79 (Управление по профилактике и охране здоровья граждан).



Загрузка...
Теги
молодежь физкультура торговля США бюджет оружие прокуратура образование зоопарк природа алкоголь Украина здоровье Госсовет УР вода Малая Пурга Новый год/Рождество туризм финансы депутат творчество безопасность медицина фестиваль бизнес звезда преступление терроризм армия траур ДТП технологии свадьба промышленность биатлон дети Завьялово сельское хозяйство школа Голливуд ЖКХ выставка Балезино Воткинск лес строительство телевидение животные семья хоккей конкурс СКП Глазов Ува дороги Владимир Путин ветеран Россия штраф Сарапул Ижавто самолет религия ГИБДД полиция Можга Александр Волков пожар долг наркотики убийство видео Удмуртия МЧС транспорт занятость ИжГТУ музыка погода банк рейтинг мода СМИ суд пенсия Москва праздник Ижевск ремонт футбол ГЖД кино недвижимость выборы инвалид Интернет Игра правительство Дмитрий Медведев МВД
Все теги
Яндекс.Погода