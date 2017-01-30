Преступник ударил ножом инвалида за обручальное кольцо в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:30

Пьяный 33-летний мужчина ударил ножом соседа-инвалида, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе совместного употребления спиртных напитков обвиняемый начал душить инвалида, а потом воспользовался ножом. После ранения оппонента, злоумышленник снял с руки собутыльника обручальное кольцо и ушел. Вечером потерпевшего обнаружила супруга.

Потрошитель был задержан у себя дома экипажем патрульно-постовой службы УМВД России по Ижевску. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



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