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35 миллионов бюджетных рублей не смогли потратить на образование в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 18:11 Региональный центр подготовки кадров, на создание и оснащение которого Минпромторг Удмуртии выделил в 2015 году 34,2 млн рублей, так и не появился, говорится в отчете Государственного контрольного комитета республики, копия которого есть в распоряжении редакции информагентства «Сусанин».
В 2015-2016 годах Минпромторг Удмуртии получил 54,086 млн рублей на развитие «Удмуртского машиностроительного кластера». Эти деньги министерство направило специализированной организации АО «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер», 100% акций которой принадлежат республике.
«33,5 млн рублей перечислены в оплату договора с ООО ИЦ «СпецТехнологии», который обязался выполнить комплекс работ по созданию центра подготовки кадров и оснащению его необходимым оборудованием, оснасткой, инструментом. Оплата произведена в полном объеме в декабре 2015 года, приемка работ оформлена в августе 2016 года», - говорится в отчете Государственного контрольного комитета Удмуртии.
«СпецТехнологии» изготовили пять единиц оборудования. Но оборудование сразу же передали в аренду для оказания инжиниринговых и консультационных услуг, производства промышленной продукции, проведения обучения: станки – ООО ИЦ «СпецТехнологии», сканирующий комплекс – ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. Калашникова.
Кроме того, ООО ИЦ «СпецТехнологии» и ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. Калашникова» должны были получить лицензию на ведение образовательной деятельности и оказание образовательной услуг повышения квалификации операторов станков с ЧПУ, однако на момент проведения проверки в декабре 2015 года ни то, ни другое выполнено не было. Таким образом, центр подготовки кадров не создан, лицензия на образовательную деятельность не получена, образовательный процесс не осуществляется.
Интересно, что ООО ИЦ «СпецТехнологии» и ИжГТУ - это аффилированные структуры. Точнее СпецТехнологии были основаны и работают на базе технического университета Ижевска. По крайней мере, так говорится на сайте ИжГТУ.
Основными направлениями деятельности ООО ИЦ «СпецТехнологии» являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области современных методов обработки поверхностей машиностроительных изделий, разработка и внедрение соответствующих технологий, производство/поставка необходимого оборудования и ПО, консалтинг и профессиональная подготовка специалистов.
Вместе с тем, летом прошлого года правоохранительные органы провели выемку документов в кабинете ректора ИжГТУ Бориса Якимовича. Об этом 3 июля 2016 года со ссылкой на силовые структуры Удмуртии сообщали "Аргументы в Ижевске". Официально правоохранительные органы эту информацию не комментировали. Тогда же в ректорате ИжГТУ от комментариев отказались.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении проректора Ижевского технического госуниверситета. Органами предварительного следствия он обвиняется в хищении более 2 млн. рублей, которые были выделены учебному учреждению Министерством образования и науки РФ на проведение исследований композитных материалов и похищены проректором в период с 2014 по 2015 г.г.
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