Пенсионный возраст для госслужащих Удмуртии вырастет

Опубликована: Сегодня 08:58

В 2017 году на полгода повысился пенсионный возраст для госслужащих в Удмуртии. 

В планах властей повысить возраст выхода на пенсию чиновников на 5 лет для мужчин, на 8 для женщин. Рост будет постепенным, на полгода пенсионного возраста за каждый последующий календарный год, пока не достигнет планки в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Это произойдет соответственно в 2026 и в 2032 годах.

А уже с 1 февраля неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий на 5,4%. Таким образом, средний размер выплаты в Удмуртии составит 13430 рублей, сообщает Izhlife.





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