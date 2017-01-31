Пенсионный возраст для госслужащих Удмуртии вырастет

Опубликована: Сегодня 08:58





В 2017 году на полгода повысился пенсионный возраст для госслужащих в Удмуртии.

В планах властей повысить возраст выхода на пенсию чиновников на 5 лет для мужчин, на 8 для женщин. Рост будет постепенным, на полгода пенсионного возраста за каждый последующий календарный год, пока не достигнет планки в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Это произойдет соответственно в 2026 и в 2032 годах.